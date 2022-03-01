〈車市〉2月掛牌年減1成 和泰車雙品牌分居冠亞軍成大贏家

2 月車市新車掛牌數出爐，單月達 24278 台，月減 40.2%、年減 10.7%，儘管處在交車淡季，仍優於車商原先預期的 2.1 萬台，其中，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA 和 LEXUS 累計銷量 9808 台，年增幅 27.7%，市占率飆上 40%， 堪稱本月大贏家。

TOYOYA 2 月掛牌數 7995 台，月減 35.7%，年增 23.5%。

而 LEXUS 罕見衝上銷售亞軍，達 1813 台，月增 2.9%，年增 50.5%，為 2 月 10 大車商中唯一較上月成長者。

緊追在後的是 HONDA 掛牌數 1688 台，月減 44.2%，年減 5.1%。

儘管處在年節交車相對淡季，觀察前 10 大車商中，仍有 TOYOTA、LEXUS、中華 (2204-TW)CMC 和三陽 (2206-TW) 代理的 HYUNDAI 維持年成長。

而前 2 月車市合計銷售達 64902 台，年減 17.2%，多數車商呈現衰退，顯見缺車問題尚未完全緩解；前 10 大車商中，僅 HONDA 年增 12.7%，HYUNDAI 年增 28%，而 MITSUBISHI 年減 41% 位居第 10，衰退幅度明顯較其他車商大。

和泰車指出，由於各大品牌仍有缺車問題，加上俄烏戰爭對供應鏈造成的不確定性，3 月車市估為 3.5 萬台。