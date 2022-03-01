〈車市〉電動機車買氣旺 前2月掛牌數年增逾130%

電動機車大廠 Gogoro 今 (1) 日宣布，今年前 2 月電動機車的新領牌數量達到 7308 台，年增幅 132.2%，相對於電動機車勢如破竹的銷售表現，傳統燃油機車的銷售則持續下滑，前 2 月傳統燃油機車的新領牌數較去年同期衰退 10.4%。

值得注意的是，自去年 3 月以來，傳統燃油機車的單月新領牌數量已連 12 個月較前一年同期呈負成長，顯示民眾的購車選擇明顯向電動機車挪移。

進一步分析整體電動機車的市場表現，1 月電動機車新領牌數為 3025 台，年增 109.6%，而 2 月雖因農曆假期使工作日減少，電動機車新領牌數量仍達 4283 台，年增 151.2%，已連 5 個月呈正成長。

其中，Gogoro 與 PBGN 聯盟 (Powered by Gogoro Network) 電池交換電動機車車款，前 2 月合計新領牌數共 6874 台，占整體電動機車銷售比例 94.1%。

而 Gogoro 今年前 2 月的新掛牌共計 5,630 台，年增 158.9%。所有車款中，GogoroVIVA 系列最受消費者青睞，尤其是 2021 年 3 月上市的 Gogoro VIVA MIX 車款，已連 12 個月蟬連電動機車銷售冠軍寶座。

而暢銷排行榜令依序分別為亞軍 Gogoro VIVA XL，銷售排行榜 3 至 5 名則為 Gogoro S2、Gogoro2 Delight、Gogoro VIVA 等主力車款，以及 Aeon motor Ai-1Sport、eMOVING EZ1 與 PGO Ur1 等車型。

整體來看，採用 Gogoro Network 電池交換系統的各式 Gogoro 和 PBGN 車種，囊括銷售前 10 名所有車款。

若就品牌來看，前 2 月銷售排名分別為 Gogoro 5630 台、宏佳騰 (1599-TW)596 台，以及 PGO 310 台，Gogoro 認為，隨著 PGO 的異軍突起，象徵燃油機車大廠也在積極推進「油轉電」的工作。