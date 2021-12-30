〈台灣大併台灣之星〉台灣大將成5G頻寬最大業者 全力搶攻企業專頻專網

台灣大 (3045-TW) 今 (30) 日宣布併購台灣之星，台灣大將在 5G 主流頻段 3.5GHz 握有 100M 頻寬，成台灣最大容量的電信業者，總經理林之晨表示，除了可為台灣每年省下 1-2 億度電外，未來透過網路成本優勢，將可搶攻企業專頻專網市場。

台灣大在 3.5GHz 頻段共有 60MB 頻寬、台灣之星有 40MB，林之晨指出，雙方合併後將握有 100MB 頻寬為台灣最大頻寬容量，基地台數量達 1.1 萬台，可提供 90% 人口網路涵蓋率、95% 訊務涵蓋率。

林之晨認為，目前台灣專頻釋照時程尚不明確，且釋出的測試頻段落在 4.8-4.9GHz 頻段也是次主流的頻譜，設備也還不成熟，對於企業建設專頻專網成本較高，因此與台灣之星合併形成 5G 台灣隊後，可透過頻譜發射器提供企業專頻專網。

台灣大規劃，既有 60MB 頻寬可提供企業端相關應用外，台灣之星 40MB 頻譜可作為企業專頻使用；企業除了不會受到公網網路干擾外，也能享有主流頻段設備網路優勢，達到專頻效果。

此外，5G 基地台耗電量是 4G 基站的 3 倍，林之晨看好，雙方合併後，未來可減少一套 3G 網路及數千個重複的 4G 基地台站點，再結合台灣大智慧節能系統，將為台灣年節省用電量 4000 萬度以上，長期而言，減少一套台灣之星 5G 網路，總共可為台灣每年節省用電量 1-2 億度。

台灣之星有 900MHz、2600MHz 頻譜，台灣大則持有 700MHz、1800MHz、2100MHz、3.5GHz、28GHz 頻譜，雙方將充分互補，同時滿足低頻穿透、中頻容量與高頻極速的 5G 全方位需求，加速台灣元宇宙、Web3 以及 AIoT 等次世代發展。