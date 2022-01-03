〈台灣大併台灣之星〉三年內挹注EBITDA共180億元 增幅近6成

台灣大 (3045-TW) 今 (3) 日針對併購台灣之星舉行線上法說，總經理林之晨表示，合併案將產生三大綜效，包括網路整併、用戶貢獻及擴大營運規模，預期三年內可挹注台灣大 EBITDA 180 億元。

法人估，以台灣大去年全年 EBITDA 約 307-313.3 億元估算，整併三年內，EBITDA 將擴增至 487-483 億元，成長幅度逼近 6 成。

台灣大指出併購台灣之星的五大目的，包括擴大經營規模、提升用戶滿意度、創造顯著綜效、促進獲利成長以及產生穩定現金流與彈性財務規劃。

林之晨指出，與台灣之星合併後將產生三大綜效，網路整併效益最大，比重達 49%，其次為用戶貢獻占 31%，再來是營運優化與規模經濟占 20%。

外資聚焦台灣大未來財務表現，對此，林之晨回應，此案還需要待公平會、國家通訊委員會 (NCC) 審查，預期通過查核、完成併購後第三年，台灣大 EBITDA 將增加 70.89 億元，三年內 EBITDA 共可增加 180 億元；第三年稅後純益再挹注 23 億元。

兩家業者合併後，全台 5G 基地台將達 1.1 萬座，林之晨提到，合作首年將先整合基地台，由於兩家均使用 Nokia 的網路設備，應不會花太多時間，將逐步看到網路效益。

用戶數方面，林之晨重申，用戶將從合併前的 710 萬戶提升至 980 萬戶，不僅僅次於中華電的 1070 萬戶，更高於遠傳的 710 萬戶、亞太電 210 萬戶，另外，合併後行動業務營收也攀升至 520 億元，同樣超越遠傳、逼近中華電。