鋼鐵、航運人氣爆棚 台股大漲246點收17898點收復5日線

美股週一漲跌互見，俄烏談判陷入僵局，戰火持續延燒，但台股今 (1) 日開高走高，權值股全面回神，鋼鐵、航運、塑化、IC 設計等族群人氣爆棚，帶動指數大漲，最高來到 17944 點，終場漲勢略為收斂，上漲 246.07 點或 1.39%，收在 17898.25 點，收復 5 日線，成交值 3579.2 億元。

櫃買指數終場上漲 1.67%，收在 218.4 點，成交值 557.19 億元。上市櫃成交值合計 4136.39 億元。

權值股方面，台積電 (2330-TW) 今天開低，隨著低接買盤介入，盤中隨即翻紅，一度漲到 610 元，終場則收平盤 604 元；上周獲外資青睞的聯電 (2303-TW)，中場走強漲近 4%；股王矽力 - KY(6415-TW) 回神大漲近 6%；瑞昱、聯詠、國巨、台達電、日月光投控等多檔漲幅也相當凌厲。

俄烏衝突延燒，國際鎳價飆近 11 年新高，帶動不銹鋼盤價大漲，中鋼 (2002-TW)3 月盤價平均調漲 2.44%，反彈拐點確立，第二季又將邁入傳統旺季，營運展望正向，台股今日由鋼鐵股領銜上攻，中鋼一度大漲逾 7%，創近半年新高，終場收 37.95 元，漲幅 5.4%，志聯 (2024-TW)、新鋼 (2032-TW)、佳大 (2033-TW) 均亮燈漲停，中鴻 (2014-TW)、豐興 (2015-TW)、唐榮 (2035-TW)、彰源 (2030-TW) 等多檔漲勢也相當凌厲。

此外，台塑集團股今天也扮演多頭領頭羊，四寶全面大漲超過 2%，而矽晶圓大廠台勝科更勁揚逾 7%，其他包括記憶體大廠南亞科、南電、福懋科等漲勢也相當強勁。