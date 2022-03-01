東研信超取得TAF認可 將強化WiFi 6E檢測能力

電子檢測廠東研信超 (6840-TW) 今 (1) 日宣布，取得 TAF 認可 RSS-102(LPD)測試資質，為台灣第一間取得認證的檢測實驗室，看好工業、消費市場對 WiFi 6/6E 的需求快速成長，各國政府對產品檢測要求越趨嚴格，東研信超在取得 TAF 認可後，將提供客戶更專業的技術測試服務。

東研信超補充，RSS-102(LPD) 為加拿大針對 WiFi 6E 產品研擬的新規範，與 SAR(Specific Absorption Rate) 測試相關，適用在使用頻段在 6GHz 以上的無線終端測試以及 5G NR 測試。

東研信超表示，由於 6 GHz 頻段的容量更大、頻道更寬，能有效解決連線和網路壅塞問題，也僅有具備 WiFi 6E 功能的裝置才能使用該頻段，因此不易受到其他 WiFi 裝置干擾。

WiFi 6E 因網路速度快、傳輸穩定性高，目前已逐步應用於遠端辦公、VR/AR、新能源車、智慧家居等市場，在遠端遙控、無人需求倍增下，WiFi 6E 可望加速發展，根據 TrendForce 研究顯示，2022 年 WiFi 6/6E 將超越 WiFi 5 成為主流技術，全球滲透率可望達 58%。

東研信超看好，公司客戶群廣泛，檢測主力產品涵蓋 5G 移動通訊、網通、工控應用及智慧家庭等相關領域，尤其在筆電、平板、工業電腦與電競等相關領域，擁有高市占率，未來將持續關注無線通訊的最新法規，投資先進檢測設備，進一步穩定及提升公司市占率。