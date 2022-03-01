迅得2月營收3.44億元創歷年同期新高 全年訂單已接滿

設備廠迅得 (6438-TW) 受惠 PCB、半導體、載板產業需求強，今 (1) 日公布 2 月營收以 3.44 億元創同期新高，年增 30.11%，總經理王年清指出，迅得全年訂單已接滿，今年業績將逐季向上。

迅得今年 2 月營收 3.44 億元，月減 20.95%，年增 30.11%，累計 2022 年前 2 月營收 7.79 億元，年增 28.06%，預估 2022 年第一季營收將可追平或進一步超越上季營收。

迅得去年第四季營收 12.74 億元，毛利率 33.8/7%，季增 1.07 個百分點，年增 2.42 個百分點，稅後純益 1.87 億元，季增 0.16%，年增 31.91%，每股純益 2.71 元；迅得去年營收 49.06 億元，創新高，毛利率 32.61%，年增 1.51 個百分點，稅後純益 6.52 億元，創新高，年增 65.86%，每股純益 10.15 元。

迅得預估 2022 年營收將較 2021 年以雙位數成長，今年第一季業績會比上一季好，全年將再創高，且半導體設備出貨占營收比重可望達到 25%。

迅得受惠載板需求強，載板廠積極擴產，業績也獲提升，由於設備廠關鍵零組件供給吃緊，且載板廠擴產進度明確，載板多提前下單，迅得 2021 年 PCB 設備接單約 27-28 億元，已交機金額 13-14 億元，還有 13-14 億元的設備訂單將於今年交機，訂單能見度已達全年。