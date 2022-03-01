全支付取得執照 全家、全聯電支聯盟下半年合體攻嗶經濟

繼全家旗下的全盈支付上周取得執照後，金管會今 (1) 日宣布，核發全聯的「全支付」電子支付執照，最慢 9 月以前要開業，全家、全聯電子支付聯盟確立，也宣告電子支付從百家爭鳴走向合縱連橫。

全盈支付、全支付在取得營業執照前，於去年 12 月下旬就對外大舉宣布「通路共享」策略結盟，也就是說，待今年下半年兩家電子支付開業後，全盈支付與全支付用戶可拿著自家支付工具到對方的合作商店付款。

銀行局副局長童政彰指出，全支付公司在 2021 年 6 月 24 日就獲金管會許可申請專營電子支付機構業務，並於法定期限內向金管會申請核發營業執照。金管會經完成審查作業後，於 3 月 1 日核發營業執照，未來全支付開業後，將與全聯原本擁有千萬用戶的 PX PAY 電子錢包「雙軌並行」。

銀行局統計，截至 2022 年 3 月 1 日為止，我國計有 11 家專營電子支付機構及 20 家兼營電子支付機構 (含中華郵政股份有限公司及 19 家銀行)。

童政彰指出，為滿足民眾防疫新生活下對於安全、便利支付之需求，以及考量電子支付業務範疇擴大與新電子支付機構加入，金管會基於整體市場長遠發展考量，將持續督促電子支付機構落實風險管理、法令遵循及客戶權益保障等各項要求，共同提升電子支付市場之安全與效率，營造我國非現金支付及行動支付之良好發展環境。