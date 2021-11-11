迅得前三季純益年增95% 每股純益7.44元

台積電 (2330-TW) 供應鏈迅得 (6438-TW) 今年以來接單、出貨大增，受惠 IC 載板積極擴廠需求帶動，迅得下半年出貨也優於預期，今 (11) 日公布財報，前三季稅後純益 4.65 億元，已超越去年全年，年增 95.35%，每股純益 7.44 元。

迅得 2021 年營收可望衝至 49 億元創新高，目前手中訂單也已接到明年第三季。

迅得第三季營收為 13.86 億元，毛利率 32.8%，季增 1.36 個百分點，年增 3.91 個百分點，單季稅後純益為 1.86 億元，季增 17.8%，年增 1.22 倍，每股純益 2.85 元。

迅得前三季營收為 36.32 億元，毛利率 32.17%，年增 1.22 個百分點，稅後純益 4.65 億元，已超越去年獲利，年增高達 95.35%，每股純益達 7.44 元。

迅得 10 月營收 4.29 億元，月減 7.34%，年增 39.65%，前 10 月營收 40.61 億元，年增 49.77%。依目前訂單出貨排程來看，預估 11 月及 12 月營收也都能維持 10 月水準。

迅得今年營收高速成長，部分訂單排到明年，主要受惠半導體、PCB 及 IC 載板業者擴產所需自動化設備，今年上半年半導體應用比重 15% ，今年下半年將提高到 2 成以上。