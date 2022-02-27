〈地緣政治逆勢淘金〉實質資產基金、REITs逆勢受惠

俄羅斯與烏克蘭爆發開戰風險，衝擊全球股市跌破年線，反觀商品價格節節攀高，法人指出，近期全球資產價格劇烈波動，但從中也萌生許多投資機會，例如實質資產基金、REITs 就逆勢受惠。

俄羅斯坐擁豐富天然資源，在全球大宗商品市場上的影響力舉足輕重，俄羅斯現在每天出口約 500 萬桶原油，約占全球原油貿易總量的 12%，而且俄羅斯在全球鎳出口占比達 49%、鈀占 42%、鋁占 26%、白金占 13%、鋼鐵占 7%。如果俄國果真採取軍事行動入侵烏克蘭，引發西方制裁，勢必造成商品市場重大震撼，衝擊製造業供應鏈。

另外，俄羅斯和烏克蘭都是小麥和玉米的生產大國，如果這些大宗穀物出現短缺情況，也將導致目前高漲的通膨更加惡化，引發全球央行進一步加快升息的風險。

不過法人指出，近期全球資產價格劇烈波動，但從中也萌生許多投資機會，彭博商品指數自去年 12 月以來，由 95 漲至 112 大漲約 17%，布蘭特油價更一度衝破每桶 100 美元，為 2014 年以來首見。也因為如此，實質資產基金也在這波通膨危機和地緣政治風險下的雙重受惠。

元大實質多重資產基金研究團隊表示，在供需失衡下，已促使商品市場報價居高不下，如今地緣政治風險更是帶動油價與原物料價格進一步上揚，基金主要布局的能源股以及鋁業等原物料股，是俄烏危機的直接受益產業，成為今年以來基金淨值不跌反漲的首要因素。

元大實質多重資產基金研究團隊也提醒，能源股與原物料類股股價波動劇烈，且當前市場局勢變化極快，投資布局不宜過度集中，投資人不妨在投資組合裡納入不動產投資信託 (REITs) 和公用事業股票等收益型資產，該些標的不太受到俄烏戰爭負面影響，且收益配發相對穩定，是在俄烏戰爭風險中不錯的投資工具，協助投資人同時達到避險與增益的投資目標。

元大全球不動產證券化基金研究團隊表示，通膨因素推升不動產租金和房價向上，且聯準會若啟動升息循環，恐加大市場波動性，資金有機會優先回流穩健收息型資產，有利不動產投資信託 (REITs) 延續去年度亮麗表現。

國泰投顧也指出，通膨持續維持高檔，有利 REITs 類股，因為物業價格及租金通常跟著通膨走，與租客簽訂的合約中，大多要求租金與通膨連動，因此是抗通膨概念的資產類別之一。美國 REITs 指數去年大漲四成，在通膨升揚環境下，另外股利上調及併購等題材，該類股 2022 年仍是偏多看待。

不少人會擔心去年美國 REITs 累積四成以上漲幅，今年還能續漲嗎？國泰投顧分析，美國今年景氣續揚態勢不變，觀察就業市場就可以看出端倪，像是 1 月非農就業新增 46.7 萬人，遠優於市場預期；看好今年經濟活動持續升溫，對各類不動產的需求也可望增加，加上通膨壓力，租金有調漲空間。簡而言之，美國景氣向上趨勢不變，底氣夠，不動產股價自然有表現空間。

