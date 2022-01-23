筆電遞延單出貨 五大代工廠首季營運淡季不淡

去年全球筆電出貨再度改寫新里程碑，統計五大代工廠去年第四季筆電出貨為首度單季突破 5000 萬台大關，達約 5220 萬台，季增 9%、年增 5%，反映供應鏈料況改善，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 就認為，隨著料況改善，遞延訂單可望陸續出貨，助推今年首季筆電出貨淡季不淡，季衰退幅度也將小於往年。

組裝代工廠經過年底拉貨旺季後，首季進入傳統淡季，加上農曆春節影響工作天數，過往筆電出貨平均季減幅落在 15-20%，過去兩年則因疫情攪局，打亂生產步調，不過，業者認為，隨著企業對抗疫情已有經驗，今年產業將回歸正常季節性需求。

全球最大筆電代工廠廣達因消費性機種比重較同業高，往年首季筆電出貨衰退幅度均達約 2 成，但去年下半年以來受供應鏈料況影響，部分訂單有遞延出貨狀況，廣達指出，部分未滿足訂單將遞延至本季出貨，預期筆電出貨季衰退幅度將小於往年水準，後續還要關注貨運物流塞港、變種病毒等影響。

仁寶同樣認為，本季筆電出貨仍將受季節性因素下滑，但考量部分訂單遞延出貨，加上商用機種需求仍強，估整體筆電出貨仍將較去年同期 1310 萬台，年增 1 成以內，季減幅度也可望收斂至 10-20%。

除廣達、仁寶外，緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 對首季出貨動能也不看淡，英業達認為，在料況持續改善、遞延訂單效應，本季營運將淡季不淡，估筆電、伺服器出貨季減幅都將從往年逾 2 成，收斂至 10-15%，緯創也估本季筆電出貨將保持年對年成長。