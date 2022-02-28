〈俄烏衝突〉白俄羅斯參一腳 烏克蘭總統：未來24小時十分關鍵

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 表示，他相信接下來的 24 小時將是烏克蘭的「關鍵時期」，因為烏克蘭軍隊繼續與拿起武器的公民並肩與入侵的俄羅斯軍隊作戰。

澤連斯基周日 (27 日) 晚間在與英國首相強生 (Boris Johnson) 交談時叔表上述言論。英國政府發表聲明表示，強生讚揚烏克蘭人民的勇敢，並稱讚揚澤連斯基「面對如此逆境」的領導能力。

烏克蘭的主要城市仍然受到從北部、東部和南部入侵的俄羅斯軍隊攻擊。戰爭除了在地面進行，據傳某些城市發生巷戰，也發生在空中，重大砲擊破壞了建築物，造成人員傷亡。

烏克蘭城市哈爾科夫 (Kharkiv) 和首都基輔徹夜都聽得到爆炸聲。基輔周一 (28 日) 早上取消了為期兩天的宵禁，允許留在該市的任何人外出冒險。

烏克蘭武裝部隊和志願戰士已對入侵進行強有力的防禦，許多報導指出，自上周四 (24 日) 稍早戰爭發動以來，俄羅斯軍隊並未取得預期的進展。

即使如此，由於擔心白俄羅斯也可能出動軍隊來支持俄羅斯，烏克蘭的抵抗可能很快就會面臨更大的壓力。

白俄羅斯還表示，在該國全民公決批准憲法改革，放棄無核地位後，它可能擁有俄羅斯核武器。

此舉被廣泛視為白俄羅斯支持其盟友俄羅斯的另一步。之前俄羅斯總統普丁周日將俄羅斯的核武軍隊提升至高度戒備狀態，因為全球對入侵的強烈反對。

白俄羅斯總統盧卡申科 (Lukashenko) 周日警告：「如果西方將核武器轉移到波蘭或立陶宛與我們的邊界，那麼我將求助普丁，將我國無條件放棄的核武器歸還。」

雖然盧卡申科看似劍拔弩張，但該國已提出主辦烏克蘭和俄羅斯之間的和平談判。討論的確切時間尚不清楚，但烏克蘭總統辦公室周一宣布，一個代表團已抵達烏克蘭與白俄羅斯的邊境，與俄羅斯官員舉行會談。

澤連斯基周日在視頻中表示，他對討論取得突破的希望不大，但願意嘗試：「坦白說，我一如既往地不太相信這次會議的結果，但讓他們試試吧。」