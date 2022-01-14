Meta遭控濫用市場主導地位 在英國面臨32億美元訴訟

據報導，社交媒體巨頭 Meta(FB-US) 遭指控濫用市場主導地位，利用 4400 萬用戶的個人數據，在英國面臨賠償 23 億英鎊以上 (32 億美元) 的集體訴訟。

英國金融行為監管局 (FCA) 監管機構高級顧問 Liza Lovdahl Gormsen 表示，她代表英國在 2015 年至 2019 年間使用過 Facebook 的人提起該項訴訟。訴訟中指控 Meta 通過強加不公平的條款和條件，要求消費者交出寶貴的個人數據以登入該網站，從而賺取數十億英鎊的收益。

Lovdahl Gornsen 表示：「自創建以來的 17 年中，Facebook 成為英國人與朋友和家人聯繫的社交網路平台。然而，Facebook 也有陰暗面，該公司濫用市場主導地位，對一般英國人施加不公平的條款和條件，使該公司有權利使用用戶的個人數據。」

Meta 旗下 Facebook 回應表示，人們使用該公司的服務，是因為 Facebook 為他們帶來了價值，並且用戶可以有控制他們在 Facebook 平台上分享的訊息以及和誰分享。

在 Meta 試圖推翻美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的反壟斷訴訟失敗幾天後，英國提起了這項集體訴訟。FTC 的反壟斷行動是幾十年來美國政府對科技巨頭最大挑戰之一，華府正試圖應對大型科技公司廣泛的市場力量。

FTC 最初在川普執政期間對 Facebook 提起訴訟，但訴狀被法院駁回，FTC 隨後在 8 月提交了一份修正後的訴狀，增加了 Facebook 壓榨或收購競爭對手的更多細節，並再度要求法院強制該公司出售 Instagram 和 WhatsApp。

Facebook 在法庭文件中表示，FTC 聲稱 Facebook 具有拉高社交網路市場價格的影響力，但此並無合理事實依據。此外，Facebook 也表示，FTC 未能「合理地證明」Facebook 採取了非法行為，維持市場壟斷地位。