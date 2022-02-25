外資連5賣力道未緩 晶圓雙雄遭提款超過300億元

台股今 (25) 日劇烈來回震盪，高低點落差 182 點，終場以 17652.18 點作收，上漲 57.63 點，成交值略縮至 3864.95 億元，三大法人合計賣超約 500 億元，賣壓主要來自外資，今日外資光從台積電 (2330-TW) 就提款多達 293 億元，聯電 (2303-TW) 也遭賣逾 14 億元。

三大法人今日合計在集中市場賣超 499.99 億元，其中，外資賣超 510.29 億元，為連 5 賣，自營商賣超 20.71 億元，為連 4 賣，僅投信續買 31.01 億元，是連 19 買，成為近來大盤的主要支撐力道。

外資今日賣超前 10 大標的依序為台積電達 4.85 萬張，金額多達 293 億元，其次為元大台灣 50 反 1 近 3 萬張，聯電逾 2.7 萬張，富邦金、群創和元大金均遭賣逾 2 萬張，國泰金近 1.6 萬張，華航 1.4 萬張，元大台灣 50 和永豐金均超過 1 萬張。

而外資買超前 10 大標的依序有國泰智能電動車 1.8 萬張、南茂 1 萬張，大成鋼、陽明、國泰費城半導體在 8000 張上下，大同 7000 張，富邦元宇宙 5000 餘張，中信電池及儲能近 5000 張，富邦未來車和富邦基因免疫生技均超過 3700 張，顯然將部分資金轉進 ETF 以分散個股波動風險。

投信方面，買超前 10 大標的有永豐金、開發金和仁寶在 4000 張上下，友達 3700 餘張，英業達 3000 張，第一金 2800 張，中信金、宏碁、兆豐金和元大金均超過 2000 張。

而投信賣超前 10 大標的依序有富采多達 1.3 萬張，緯創近 1 萬張，惠特近 3000 張，智易和國泰金均逾 1500 張，泰鼎 - KY、明基材和 GIS-KY 均在 600 張之上，台表科和元大台灣 50 也在 500 張以上。

統一投顧表示，台股短線趨勢偏空，但目前季線、半年線和年線仍呈多頭排列，中長線趨勢仍偏多，惟近期市場信心疲軟，短線建議觀望，靜待俄烏危機落幕，預期屆時全球股市有機會出現強勁反彈，操作上仍建議選股不選市。