研華去年EPS 10.67元創高 每股擬配息8元

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (25) 日公告去年財報，第四季稅後純益 22.74 億元，季減 0.1%、年增 33.4%，每股純益 2.93 元；全年稅後純益 82.5 億元，年增 13.8%，每股純益 10.67 元，創歷史新高，

研華董事會也決議，每股擬配息 8 元，配發率 75%，若以今日收盤價 366.5 元計算，現金殖利率 2.2%。

研華去年第四季營收 157.44 億元，季增 1.5%、年增 23.2%；毛利率 38.1%，季增 1.3 個百分點、年減 1.4 個百分點；營益率 17.2%，季增 0.4 個百分點、年減 0.6 個百分點。與前次法說預估相比，研華第四季營收優於預期、毛利率達到高標、營益率符合預期。

整年來看，研華去年營收來到 586.22 億元，年增 14.7%；毛利率 37.8%，年減 2.2 個百分點；營益率 16.7%，年減 1 個百分點。研華表示，各主要市場基礎建設升級，以及電動車等新能源相關需求強勁，推升全年營運締造新猷，整體表現略優於先前預估。

訂單狀況方面，研華表示，第四季接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 達 1.72，累計 2021 年 BB Ratio 則為 1.56，整體接單狀況持續暢旺，且各國積極對應氣候變遷的挑戰，推升工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等應用蓬勃發展，加上公司產能擴充計畫提前完成，整體營運將延續成長動能。