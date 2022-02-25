〈台股盤後〉多空劇烈拉扯後收紅 單周大跌580點

台股今 (25) 日開平高盤後大漲百點，隨後快速收斂漲勢甚至翻黑，午盤過後加碼意願再次轉強，再漲逾百點，大盤震盪劇烈，高低點落差 182 點，終場以 17652.18 點作收，上漲 57.63 點或 0.33%，成交值略縮至 3864.95 億元；而台股一周來跌點達 580 點，反映俄烏戰事不確定性，不過月線僅收跌 22 點。

今日有多個族群再度轉強，支撐多頭人氣，ABF 三雄買盤相當積極，景碩大漲 7%，欣興漲近半根停板，南電也漲逾 2%。

散裝族群在近日 BDI 指數走漲下，表現偏強，台航漲停鎖死，中航一度漲停，新興漲逾 3%，正德漲近 2%。

不鏽鋼族群隨著鎳價飆漲，持續強勢表態，新鋼漲停，燁興漲近 7%，大成鋼、榮剛漲逾 4%，運錩、建錩、有益漲 3% 之上，精剛、允強和彰源漲逾 2%。

生技族群也有部分表現強勢，寶齡富錦漲停，美時漲 8%，太景 *-KY、藥華藥、智擎漲逾半根停板，杏國漲 3% 之上，東生華、合一和健喬均漲 2% 之上。

而個股仍有不少各自走強的強勢股，辣椒、建舜電、百徽、台航、智原、力旺、南茂等均漲停，歐買尬漲近 9%，同欣電、大樹、高林、全宇生技、嘉晶、漢磊、瑞鼎和華擎均漲逾 6%，宏亞、德微、久陽、凌通、捷波、兆利和愛普 * 均漲逾半根停板。

元大投顧指出，從技術面來看，上檔反壓區逐日擴增，儘管台股季線呈緩步墊高走勢，月線也轉為扣抵低值，可望放緩月線的下彎速度，惟短期大盤將持續受到俄烏戰火消息面的衝擊，月線和季線恐將出現死亡交叉訊號。

其中，外資於本周擴大調節力道，造成資金面轉弱，但投信持續加碼持股，可作為選股的參考依據，惟受限於政經局勢多變，元大投顧仍提醒投資人，降低槓桿交易水位，而高殖利率概念的選股方向則可參考企業過去 3 年以上的配息率和填息周期。