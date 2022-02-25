上銀去年大賺一股本 EPS 10.36元 擬配息4.5元

上銀 (2049-TW) 今 (25) 日公告去年財報，全年稅後純益 35.32 億元，年增 83.1%，每股純益 10.36 元，近 3 年新高；董事會並通過去年盈餘擬配息 4.5 元，配息率達 43%，寫 11 年新高，以今日收盤價計算，殖利率約 1.7%。

上銀去年第四季營收 66.95 億元，季減 11.09%，年增 8.8%，毛利率 37.18%，季減 1 個百分點，年增 10.18 個百分點，營益率 17.41%，季減 5.31 個百分點，年增 9.78 個百分點；稅後純益 5.91 億元，季減 56%，年增 4.05%，每股純益 1.73 元。

上銀去年營收 272.65 億元，年增 28.2%，毛利率 36%，年增 8.77 個百分點，營益率 18.76%，年增 10.61 個百分點；稅後純益 35.32 億元，年增 83.1%，每股純益 10.36 元。

上銀第一季受歐美客戶聖誕節與新年假期，及傳統春節假期因素影響，為傳統營運淡季，但今年初以來，歐洲市場接單暢旺，包括台灣、日本與韓國接單情況也不錯，營運可望優於去年同期。

受惠歐洲、日韓與中國等地需求回溫，上銀表示，上半年業績可望優於去年同期，全年營收、獲利也可望達雙位數成長。