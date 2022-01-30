〈名人帶你吃好料〉上銀總裁卓永財來自客家庄 最愛新埔日式豪宅道地客家料理

上銀 (2049-TW) 集團總裁卓永財雖年近杖朝之年，仍保有 46 歲創業時的衝勁與熱情，工作過量、睡眠不足、壓力太大，是他長年積累而來的「養生之道」；雖然是十足的工作狂，但對他而言吃飯皇帝大，新竹新埔的客家料理「桂花園」、台中市的法式料理「席樂」，都是他忙碌生活中暫歇片刻、享受美食的去處。

卓永財創立上銀 32 年以來，始終是個充滿衝勁的經營者，親自站在面對客戶的第一陣線，帶領同仁共同經歷產業的低谷與高峰，也因長時間投入工作，他的生活寫照就是「毫無生活品質」可言，隨時上緊發條，秉持做好準備、堅持走在對的路上的初衷，悉心照料上銀這塊越發光亮的招牌。

在緊繃的工作生活之餘，享受喜愛的食物是他忙碌生活中的「Happy Hour」，來碗鹹湯圓、吃頓好飯或喝杯咖啡，都是能一解煩憂的紓壓方式。

卓永財是新竹縣客家人，新埔鎭中正路上「桂花園」客家鹹湯圓及傳統客家菜，除口味道地外，飯後甜點更是傳統新竹客家風格，料理中帶著濃濃的家鄉味，也因此成為他的愛店。

卓永財說，餐廳在新埔主街上，外觀是早期新埔鎮的日式豪宅，為日治時期建築，自己從小走路經過時，就對其豪宅外觀充滿「敬仰」。

卓永財喜愛的另一家餐廳，則是台中市市政路上的「席樂」，位處台中市多家休閒餐飲的聚集地。卓永財說，菜色料理不錯，服務、用餐環境也很好，價格合理，因此常與上銀主管及熟識朋友相約，在此處討論與交流意見。