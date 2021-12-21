上銀與社區共好 捐贈雲林教養院電動沐浴水療系統

上銀科技 (2049-TW) 長期關懷工廠所在地之社區，回饋鄉里協助基層教育發展，2011 年為雲林縣莿桐國小裝修圖書館並持續每年捐贈童書，營造良好學習環境，2014 年啓動美語教學，培養學童自然而然開口說英語的自信心，為 2030 雙語國家奠基；2021 年以上銀團隊自行開發的「電動水療系統」捐贈給雲林教養院，支持弱勢民眾與照護人員，為雲林縣的社會福利服務盡一份心力。

位於斗南鎮的衛生福利部「雲林教養院」主要服務身心障礙者及弱勢兒童少年，是創立 73 載的資深公立社會福利機構，院內在 12 月裝設了一套先進的「電動水療系統」，這套電動水療設備是由上銀科技公司捐贈。雲林教養院所服務的中重度智能障礙者中，有部分住民因患有腦性麻痺、肢體退化、關節炎等各種因素，需長期進行物理治療，以緩解疼痛，延緩退化。

有了這套先進的「電動水療系統」讓機構的復健照顧更升級、也擴大服務範疇。未來將運用這套電動水療系統，提供住民舒服的水療 SPA 服務，促進血液循環、延緩肢體萎縮，甚至可舒緩情緒問題、以及提供癌末住民的安寧照護，也讓照護人員輕鬆轉位，預防長期需抱扶住民而造成職業傷害。

上銀科技秉持「精進人類生命品質的參與者」的經營願景，運用專精的傳動控制技術，進行垂直整合，自主研發一系列的醫療與復健設備；HIWIN 下肢復健機器人，以高強度、全自動的訓練系統，增補早期行走復健的設備缺口，提升治療效率，上市以來，因操作簡便、實用性高，市場回饋評價正向。

HIWIN 內視鏡扶持機器手臂是上銀科技開發的首支 M.I.T. 醫療機器手臂，應用在輔助微創手術，全程穩定的影像畫面，以減輕外科醫師疲勞與提升手術的品質與安全，目前已使用於消化系外科、胸腔外科與婦產科應用，具傷口小、美觀、恢復快，而且外科醫師也可以透過機器手臂的使用延長其執業生涯。

另外，上銀機器手臂讓患者在選擇機器人輔助手術時，有一個更輕負擔的選擇，讓民眾不分貧富均能享有精準醫療。



