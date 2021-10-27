〈美律董座開講〉三缺導致產業供需不明朗 營運仍保守

美律 (2439-TW) 董事長廖祿立今 (27) 日舉辦《傳誠 - 台灣電聲推手廖祿立的人生思索》新書發表會，對於產業景氣看法，他認為，三缺問題讓產業供給狀況不明朗，不過最終仍會逐漸改善，對未來營運仍保守看待。

面對近期產業三缺問題，廖祿立指出，產業一直在變化，狀況已經很難說，雖然供貨與人工不穩定現象會漸漸改善，但對於未來營運持保守看法。

廖祿立說，未來台灣將不只有代工產業，隨著各界把既有技術與大趨勢進一步整合，並針對新需求開發出創新應用，整體產業將循序漸進到不同型態樣貌。

廖祿立指出，中國也因人才眾多，產業也出現變化，過去只要哪個產業茁壯，中國就會往該方向邁進，不過近期中國開始轉變，已經陸續開發出新應用。

副董事長魏文傑補充，從電聲元件產業來說，當有新的趨勢出來，將會把既有產品升級，因此，誰能先遇見趨勢、盡快發揮專業開發出產品就會當成領先者。

廖祿立新書《傳誠》分為三大部分，第一部用信念鋪往成功之道、第二部用心經營、第三部以善引善。廖祿立分享，1978 年美律草創初期，就曾面臨存續關頭，當時客戶從美國遠道而來，美律第一張大訂單，卻遭到前所未有的客訴。如果當時沒有處理好的話，公司可能就倒了。

廖祿立進一步表示，當時就是靠著「誠」來面對問題，負責的態度不僅化解危機，還赢得客戶信賴、奠定美律起步的基礎，也在業界樹立了好的名聲。直至今日，客戶的認同與信任，仍是促成美律永續發展最重要的動能，美律之所以能隨時因應市場變化，所出正確選擇，就是因為始終以「誠」對待客戶，不和客戶競爭，才能不斷創造歷史。