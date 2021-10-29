〈美律法說〉兩大產品線出貨量增 Q4營收優於上季

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (29) 日召開法說，總裁黃朝豊表示，受惠耳機、手機揚聲器兩大產品線本季出貨量放大，加上訂單遞延效應，看好營收將較上一季顯著增加。

黃朝豊指出，第四季是傳統消費性旺季，不只終端需求強勁，客戶庫存水位也低，帶動訂單增加，雖然持續受到缺料、塞港、缺櫃等因素影響，出貨被迫遞延，不過預期第四季營收、獲利都將優於第三季。

各產品線來看，黃朝豊提到，第四季產品組合差異不大，揚聲器營收比重將小幅成長至 27%、耳機比重約 67%，此外，隨著稼動率提升，估本季毛利率有望持平第三季或小幅增加。

耳機方面，黃朝豊說，由於缺料問題持續，客戶將備料重心擺在 Audio 耳機與頭戴式耳機新品上，推升整體耳機本季營收將大幅成長；電競耳機則因缺料衝擊大，業績僅小幅季增、與去年持平；TWS 則因備料遭排擠，同樣較上季小幅成長、低於去年同期。

揚升器部分，美律看好手機揚聲器因第三季訂單遞延，加上終端拉貨強勁，營收貢獻大幅提升，不過 PC、NB 揚聲器則會下滑。

針對缺料、塞港問題，黃朝豊坦言，確實壓抑今年稼動率與毛利率表現，儘管缺料將一路延續至明年、長短料也未見舒緩，不過市場需求很強，公司會持續找替代料，降低營運衝擊；塞港則對營運影響小，僅運費與存貨稍微增加。

美律三年前併購 Sonavox，過去主要布局家庭劇院、高階音響等產品，近期則將擴大至車用喇叭領域，黃朝豊表示，Sonavox 車用喇叭年營收貢獻 1.8 億元，初期將會先擴大客戶範圍，後續再進軍電動車領域。