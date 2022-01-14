欣達環工打造高雄臨海水資中心 每日處理5.5萬噸汙水

由欣陸 (3703-TW) 旗下欣達環工與中鼎工程 (9933-TW) 聯合承攬的高雄臨海水資源今 (14) 日舉行完工通水典禮，通水啟用後，每日可處理 5.5 萬噸污水，並可供應臨海工業區 3.3 萬噸再生水。

欣達環工指出，未來擴建完成後，再生水供應可達每日 6 萬噸，來源穩定且優質的水源，將成高雄產業發展最堅實的後盾。

欣達環工指出，高雄臨海水資中心是全台首件結合污水與再生水處理廠同時興建的再生水示範案，由欣陸投控旗下環境工程事業之欣達環工與國內知名統包工程廠商中鼎工程聯合承攬。

欣達環工憑藉鳳山水資源中心的再生水廠興建及營運成功經驗，與中鼎工程再度合作，歷經三年的興建期，克服複雜困難的管線施工及疫情的考驗，終於 2021 年底完工通水。

欣達環工除了高雄鳳山水資源中心和本案外，也承接台南安平再生水廠案。目前已在營運中的專案包含「淡水污水下水道系統 BOT」和「高雄鳳山溪再生水 BTO」，並代操作「台南安平污水廠」，在「高雄臨海污水廠暨再生水廠 BTO」進入營運期後，可望穩定挹注欣達環工營收。

欣達環工目前共有 7 個水務專案，結算至 2021 年第三季的合約餘額約 391 億元，預估將持續推升欣達環工營運。