〈央行理監事會揭密〉多位理事關切通膨 示警房租漲價疑慮

台灣央行今 (27) 日公布去年第四季理監事會議議事錄摘要，多位理事關切通膨議題，有理事提到房價上漲是否將帶動房租上漲須密切觀察，也有理事憂心央行長期以來未關注通膨預期問題，與民眾感受差距越來越大時，恐傷害央行公信力。

有位理事提到，近期消費者物價指數 (CPI) 年增率已連續數月高於 2%，由於物價具向下僵固性，加上近來餐飲價格調漲幅度不小，容易使民眾產生通膨預期心理，恐推升通膨。

另有理事指出，當民眾發現購買頻率較高的民生物資價格上漲，對物價上漲的感受會較深，央行宜適時對外說明，以避免民眾形成通膨預期心理。

有位理事更直指，由於我國數十年來通膨穩定，央行長期以來未關注通膨預期問題，事實上，預期心理會影響實際行為，反過來會影響實際通膨，因此，當民眾對通膨的感受與央行說明通膨情形的差距越來越大時，恐傷害央行公信力。

有理事建議央行，逐步建立對民眾通膨預期、通膨壓力的掌控能力，至於通膨問題、通膨預期或通膨壓力的形成，則須思考長期會有結構性的調整，例如，未來綠色能源將取代傳統石化燃料，對物價的衝擊值得關注。

有位理事則指出，在當前低利率下，除非政策利率大幅調升，否則要透過貨幣政策來影響物價，效果相當有限。

另也有理事認為，由於 2021 年基期已高，2022 年台灣 CPI 年增率將回降，若疫情趨緩，運輸瓶頸可望改善，則國內商品價格上漲可望緩和，惟餐飲、旅遊等服務業價格將有上升壓力。

有位理事提醒，我國房租占整體物價指數權數不低，宜密切觀察房價上漲是否將帶動房租上漲。

另名理事認為，我國政府對水電、大眾運輸及油價的掌控力道較強，且輸入性通膨也可藉由貨物稅調降而減緩，惟考量美中貿易戰持續，中國大陸輸出低成本商品將不若以往，恐推升各國物價，建議央行或可考慮上調可接受的 CPI 年增率 0-2% 區間。