豐田調漲鋼材批發價 每公噸漲2萬日圓

《日本經濟新聞》周四 (24 日) 報導，日本汽車業龍頭豐田汽車批發給零件公司的鋼材價格，每公噸將於 2022 年度上半年 (4 月到 9 月) 調高 2 萬日圓，這是豐田從 2021 年 10 月之後第二度調漲 2 萬日圓，為 2010 年度以來最大漲幅。

豐田汽車一向大量採購鋼材，再分配給零件公司。而鋼材批發價格的設定，則取決於豐田和日本製鐵 (Nippon Steel) 之間的價格談判。這兩家公司每半年會基於鐵礦砂及煤炭等行情，談判鋼材價格。

豐田和日本製鐵之間的鋼材價格談判，自 2010 年度之後，由原本的一年一次改為一年兩次。豐田批發給零件公司的鋼材價格曾在 2010 年度下半年調漲 1.8 萬日圓，當時創歷史新高，之後在 2021 年度下半年更調漲 2 萬日圓，打破該項紀錄。

一般乘用車使用的鋼材總重約 0.7 公噸，每公噸鋼材價格若上漲 2 萬日圓，則每輛車的原料成本也將增加約 1.5 萬日圓。

市場認為日本鋼鐵到目前為止都持續壓低鋼材價格，但近期主要原料價格持續上揚，因此要求豐田調價。

另外，日本鋼鐵預測 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的合併獲利將達到 5200 億日圓、創歷史新高，該公司於上年度報 324 億日圓虧損。