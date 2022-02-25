〈紐約匯市〉俄烏開戰激發避險 美元盤中升至近兩年新高 G10貨幣走弱

俄羅斯向烏克蘭發動入侵，促使投資人湧向避險資產，美元兌一籃子貨幣周五 (25 日) 一度升至近兩年新高，G10 貨幣紛紛走貶。

紐約尾盤，美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.9%，報 97.07，盤中最高觸及 97.74 ，為 2020 年 6 月以來最高，最低 96.22。

俄羅斯無視國際譴責，從陸、海、空三路進擊入侵烏克蘭，展開二次世界大戰以來對歐洲國家最大規模的戰爭，此舉推升市場對美元的避險需求。針對俄羅斯的侵略行動，美國總統拜登 (Joe Biden) 宣布祭出新一輪制裁，包含嚴厲出口管制及封鎖更多主要銀行等。

Silver Gold Bull Inc 外匯與貴金屬風險管理主管 Erik Bregar 說：「這是典型的避險走勢，許多人在他們的一生中從未見過如此重大的地緣政治情勢。」

G10 貨幣走勢遭到壓制，歐元兌美元下滑逾 1% 至 1.1193 美元，盤中一度跌至 2020 年 6 月以來最低。英鎊兌美元挫跌近 1.2% 至 1.3384 美元，瑞典、挪威和丹麥克朗兌美元全數走貶。

Credit Agricole SA 的 G10 貨幣策略主管 Valentin Marinov 說：「外匯投資人認為，危機加劇將使歐元區經濟復甦面臨停滯性通膨風險，並推遲任何有意義的政策正常化，打擊歐元表現。」

澳幣、加幣等大宗商品貨幣仍面臨強烈拋售壓力。澳幣兌美元貶 0.89% 至 0.7169 美元，美元兌加幣升 0.65% 至 1.2814 加幣。

其他避險貨幣方面，美元兌日圓升近 0.5% 至 115.56 日圓，美元兌瑞郎升 0.8% 至 0.9255 瑞郎。

截至台灣時間周五 (25 日) 約 6:00 價格：