俄烏交戰 在美股交易的俄羅斯ETF市值流失四分之一

在俄羅斯入侵烏克蘭後，在美國掛牌交易的 VanEck 俄羅斯 ETF (RSX-US) 周四 (24 日) 盤前一度下跌逾 25%，市值流失四分之一。

在周四大幅下跌之前，該基金今年以來已下跌超過 28%。周四將是該基金連續第 5 個下跌的交易日。隨著兩國邊境緊張局勢加劇，該基金自上周開始下跌。

ETF 代表一籃子股票，允許投資人以單筆購買而獲得一籃子股票收益。該 ETF 主要是追踪 MVIS 俄羅斯指數，代表它持有俄羅斯公司或至少一半收入來自該國的公司股票。

根據 FactSet 有關該基金的報告，雖然 ETF 能讓投資人接觸到俄羅斯經濟，但它並不一定能完全代表該國股市。

報告指出，「然而，該基金不一定看來像是整體的俄羅斯股票。它往往不那麼頭重腳輕，因為它限制了對大型能源公司的部位。這種方法產生了一個更加多元化的籃子，雖然仍是高度集中。」

該基金的主要持股包括部分國有的能源企業俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom)、礦業公司 Norilsk Nickel 和 Sberbank。根據 VanEck 的資料，截至周三，該基金的淨資產為 12 億美元。

代表歐洲股市其他部分的 ETF 周四也面臨壓力。擁有約 20 億美元淨資產的 iShares Europe ETF 在盤前下跌 4%。