全家正式嗶進電支市場 全盈支付營業執照核准

全家、全聯攜手搶攻「嗶經濟」，去 (2021) 年紛紛向金管會申請電子支付執照，其中，由全家 (5903-TW)、玉山銀行和拍付國際合資新設的「全盈支付」今 (24) 日獲金管會核准，取得電支營業執照。依照規定，全盈支付取得執照後須在 6 個月內正式開業，即今年內就可看到全家正式進軍電支市場。

全盈支付總投資金額 7.6 億元，由全家持股 67.11%、玉山銀持股 17.89%，而拍付持股 15%，是首家由實體零售、金融銀行、網路電商產業共同成立的專營電子支付機構。

其實，全家的「全盈支付」和全聯的「全支付」都是在去年 6 月 24 日取得業務許可後，再於法定期限內向金管會申請電子支付執照，金管會經完成審查作業後，全家領先全聯，取得營業執照，至於全聯的「全支付」還在審核當中。

金管會統計，截至目前為止，我國計有 10 家專營電子支付機構及 20 家兼營電子支付機構 (含中華郵政股份有限公司及 19 家銀行)。

金管會強調，為滿足民眾防疫新生活下對於安全、便利支付之需求，以及考量電子支付業務範疇擴大與新電子支付機構加入，金管會基於整體市場長遠發展考量，將持續督促電子支付機構落實風險管理、法令遵循及客戶權益保障等各項要求，共同提升電子支付市場之安全與效率，營造我國非現金支付及行動支付之良好發展環境。