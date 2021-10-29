〈台達電法說〉Q4營收估成長 漲價效益明年顯現

台達電 (2308-TW) 今 (29) 日召開法說會，執行長鄭平表示，第四季從訂單看會比第三季好一點，但還是要觀察缺料情況，毛利率則受到零組件、材料成本仍高檔影響，預計維持差不多水準，漲價效益可能要到明年才能顯現。

鄭平表示，目前零組件以 IC 晶片的缺料及漲價最為嚴峻，原物料則是塑料、鐵件等漲較多，但供應沒有問題；在成本上漲下，也持續跟客戶談分攤，但預計明年才會看到效益。

台達電董事長海英俊也表示，最近已經看到有一部分客人調漲價格，但「降價快、漲價慢」，整體效益也差不多要 1-2 季；而除了台達本身，客人也會有缺料問題而暫緩拉貨，也因此提列庫存損失，干擾毛利率，但遲早會賣出去回沖，並不會太擔心。

以各應用來看，鄭平跟海英俊分析 ，筆電看起來大家都買得差不多，但通路商庫存還沒建立起來，現在看起來還沒減弱，但當庫存建立起來，需求就會放緩；網通跟通訊電源都有看到明顯復甦，但還是有受到缺料影響。

自動化產品的部分，短期受到缺料以及中國限電，下游客戶投資意願放緩，短期確實有影響，也會針對變化調整，但長期發展方向及策略不會因此改變。

不過，中國限電也為儲能設備帶來機會，海英俊認為，目前中國電價要漲，離峰跟尖峰用電價差會變大，將會提升廠商投資意願，也會先在內部廠區設置；但他也直言，目前電池供應吃緊，儲能商機要起來，必須要整體供應鏈一起發展。

鄭平進一步指出，中國限電對台達電本身沒有太大影響，一來不是用電大戶、二來有儲備 70% 的自有發電量，供電降載也能補上去；泰國廠方面，水災過後快速回升，影響比較大的還是料況。

而台達電也公告將興建中壢六廠，鄭平說明，目前中壢五廠比較偏向實驗室、研發產線，實際生產量能不大，新建的中壢六廠主要是生產，以資通訊、自動化產品為主，已經有不少網通、建築自動化客戶在詢問。