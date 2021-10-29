〈台達電法說〉電動車事業今年近倍增 優於預期

台達電 (2308-TW) 董事長海英俊表示，今年以來電動車事業成長 9 成，優於原先預期的 50%，此外，車用被動元件也通過多家車廠認證，可望跟著電動車大趨勢成長，且幅度將優於產業水準。

海英俊表示，內部區分電動車產品有分廣義跟狹義，狹義的有車載電源、電池管理系統 (BMS)、馬達等，這部分成長近翻倍，目前營收占比約 6-7%。

不過，海英俊坦言，今年電動車產品受到缺料、料件漲價干擾電動車產品毛利率表現外，海運塞港影響出貨狀況，部分產品走空運，費用大增，加上研發支出增加，電動車事業全年虧損估較去年增加，但預計明年可望大幅改善。

廣義產品則有被動元件、風扇以及通訊產品、充電樁等，除了被動元件有進展外，海英俊也看好，未來自駕車、車用娛樂相關都會用到網路，將帶動通訊產品需求。

充電樁方面，海英俊表示，台達電有多個出海口如車廠、油電公司、獨立營運商，政府等，不過，雖然車廠電動車產品越來越多，但充電樁數量跟不上，還是要由政府補貼基礎建設，像是美國總統拜登提出的基建政策，目標把充電樁 10 萬個充電樁擴大至 50 萬個。

法人也關注台達電是否有跟鴻海 (2317-TW) 在電動車上有所合作，海英俊表示，雙方有接觸但沒有合作，還在看 MIH 聯盟要做甚麼。

除了電動車外，在另一趨勢第三代半導體上，海英俊透露，台達電已經看了十多年，不單只是使用者，也會有相關設計產品。