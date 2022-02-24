〈俄烏衝突〉烏東頓巴斯只是先手 普丁對烏克蘭下一盤更大的棋

俄羅斯總統普丁已將烏克蘭危機帶入一個更危險的新階段，一連串發言和行動暗示，他的最終目標遠超出增強俄國對烏東分離地區的控制。

普丁周一（21 日）在發表全國電視演說後簽署法令，宣布承認烏克蘭分離份子建立的兩個共和國，並下令俄軍在烏克蘭分離地區執行「維和」任務。

他在長達一個小時的演說中，扭曲幾個世紀的歷史，將烏克蘭描繪成一個沒有建國傳統的人造國家。

俄國政治觀察家表示，普丁的演講看起來像是企圖合理化擴大侵犯烏克蘭。奧地利茵斯堡大學教授 Gerhard Mangott 說：「他質疑烏克蘭的主權權利，宣告這是一個歷史性錯誤，烏克蘭的存在是一個歷史性意外。」

Mangott 表示，普丁的終極野心極可能是摧毀烏克蘭這個國家，或至少讓烏克蘭分裂成兩大地區，由俄國控制東半部。

普丁周四下令俄軍在烏東頓巴斯地區展開特別軍事行動，以阻止北約（NATO）向東擴張，並聲稱沒有占領烏克蘭的計畫。

烏克蘭邊防部隊周四說，俄軍從北部幾個地區及南部克里米亞半島跨越俄烏邊境。烏克蘭總統澤倫斯基表示，正在與西方領袖展開協商，以組建一個「反普丁聯盟」，支持國防。

美國政府周三指控中國和俄羅斯正共謀打造一個「極不自由」的新世界秩序，而俄國侵略烏克蘭只是其中一環。

美國國務院發言人普萊斯說，全球每一個負責任的國家，包括中國，都有義務敦促普丁讓步，減緩烏克蘭危機。

普萊斯在例行記者會上表示：「你得問問中華人民共和國，是否已為此動用他們對俄羅斯聯邦的巨大影響力。」