〈陸港盤後〉俄烏開戰 A股三大指數全倒 港股急瀉逾750點

中國 A 股三大指數周四（24 日）賣壓出籠，普遍走低，滬指大跌 1.7%，港股也急瀉逾 750 點，原因是俄羅斯在烏克蘭頓巴斯地區採取軍事行動，震撼國際市場，投資人避險意識升高。

滬指周四收盤急跌 1.7%，深證成指重挫 2.2%，創業板指的跌幅也達到 2.11%。滬深兩市成交額為人民幣 13,627 億元，較周三增加 3,218 億元。

個股普遍走低，兩市近 4,000 檔個股走低，逾 30 檔個股跌停。軟體、媒體娛樂、旅遊、釀酒等類股跌幅較大，券商、建材、保險、鋼鐵、房地產、汽車、食品飲料、銀行等類股也走低。

港股恒生指數收盤大跌 3.21% 或 758 點，下探至 22,901 點，國企指數驟跌 3.44%，恒生科技指數的跌幅更達到 4.33%，且盤中改寫歷史新低。

俄國總統普丁周四表示，已下令俄軍採取特別軍事行動，保護烏東頓巴斯地區，以推動烏克蘭非軍事化，他並指控美國擴大北約（NATO）範圍，踩到莫斯科「紅線」。

烏克蘭總參謀部說，俄軍在周四上午 5 時（台北時間周四上午 11 時）開始攻擊多座城市的軍事設施和軍用機場。國防部長表示，俄軍開始炮擊東部部隊和其他地區的軍事指揮中心、機場，政府呼籲民眾保持冷靜，儘可能待在家中。

中信證券說，目前煤價走勢比預期強，俄烏開戰可能進一步升高國內煤價預期，加上政府持續優化減碳政策、鬆綁房地產政策，都為類股增添催化劑。目前指標性公司的股價明顯具吸引力。

光大證券表示，在地緣政治風險升高的情況下，建議投資人關注黃金類股的配置價值，留意招金礦業 (01818-HK) 、中金黃金 (600489-CN) 、山東黃金 (01787-HK) 、赤峰黃金 (600988-CN) 等個股。