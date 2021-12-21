全聯、全家推動電子支付策略結盟 打造支付生態圈

看準電子支付的發展潛力，連鎖超市龍頭全聯今 (21) 日宣布，旗下全支付將與全家 (5903-TW) 和網家 (8044-TW) 共同投資的全盈支付，進行通路共享策略結盟，未來用戶在雙方合作通路，兩種支付皆可使用。

全家和全聯分別投資全盈支付、全支付，於今年 6 月同步獲准設立專營電子支付機構經營電子支付業務，隨著國內電子支付進入百家爭鳴時代，全支付和全盈支付進行策略合作，未來雙方將跨通路領先示範合作代替競爭。

全聯說明，儘管商家仍需個別簽約和結算，惟透過一方資訊轉傳，可免去店家重覆金流串接的成本，未來雙方合作方向將逐步拓展至日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園甚至是交通等，快速拓展雙全支付場景、增強電子支付的易用性，共同打造支付生態圈。

全聯進一步指出，全支付正朝申請營業執照目標努力，相關確切的業務合作內容，將在取得金管會核發營業執照後，依金管會核准範圍和電子支付機構管理條例等相關法令規範，規劃辦理。

據金管會統計，截至 10 月底，國內電子支付使用者已達到 523 萬人，顯示電子支付逐漸深化在生活消費習慣中，為擴大電子支付機構的服務範圍，電子支付機構管理條例新法 7 月已正式上路。

同時，財金公司推出的「電子支付跨機構共用平臺」也於 10 月 14 日上線，開通不同電子支付帳戶間相互轉帳的功能，不同電支帳戶或銀行帳戶間的款項也可跨平台互轉。