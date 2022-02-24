台北市pay.taipei力推無現金交易 3年半代收金額逾57億元

台北市 pay.taipei 力推無現金交易，3 年半累計代收金額超過 57 億元，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行作為台北市代理市庫銀行，透過整合北市府內機關帳單系統及導入多元化行動支付工具，協助台北市 pay.taipei 成為國內最大的智慧城市行動聚合支付及帳務整合平台。

北富銀不僅是臺北市政府代理市庫銀行，也擔任「智慧城市支付平台 pay.taipei」帳務清結算角色，並協助北市府各機關與支付業者進行簽約與對帳，提高創新服務進入市場的機會。

「智慧城市支付平台 pay.taipei」目前已集結台灣主要行動支付業者，民眾可透過悠遊付、街口、Pi 錢包、橘子支付等各種支付工具，快速繳納北市路邊停車費、自來水費、聯合醫院醫療費用、學雜費、地方稅、交通違規分期罰鍰、市場攤舖費等超過 78 類費用，也可使用結合數位身分識別的「台北通」儲存個人化帳單資訊，快速進行查繳。

北富銀所提供的全台最大「電子支付清分算機制」，具備自動化清分、系統化清算及最終結算等智慧帳務整合功能，參與平台的業者可透過線上輕鬆完成代收費用繳庫、手續費報支等複雜行政流程，大幅節省業者與政府機關的人力、時間及匯款成本。

攤開「智慧城市支付平台 pay.taipei」自 2017 年 6 月上線至 2021 年底的統計，繳出亮麗成績單，累計代收帳單筆數超過 3500 萬張、代收金額累計超過 57 億元，為市庫節省超過 7900 萬元代收手續費的費用支出，使用量每年持續成長。

