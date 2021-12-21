全家、全聯電支通路共享 明年3/28前須提核照申請

全家電支「全盈支付」和全聯的「全支付」今 (21) 日宣布「通路共享」策略結盟，但兩家電子支付都尚未取得執照，金管會提醒，兩家最慢須在明年 3 月 28 日提出核照申請。

看準電子支付的發展，全家便利商店與全聯福利中心分別投資「全盈支付」與「全支付」，於今年 6 月獲准申請設立專營電子支付機構經營電子支付業務，不過，「全盈支付」、「全支付」還沒拿到執照今天就宣布未來雙通路都可互相嗶。

銀行局副局長童政彰表示，電子支付機構發展策略有 3 點很重要，第一，需擴大金融支付場景的廣度；第二，需加強服務的深度，有了廣度、深度之後，最重要就是要增加使用者的黏著度。

童政彰指出，今天策略聯盟是兩家公司要相互開放通路，也就是「全盈支付」要簽訂母公司全聯作為特約機構，「全支付」則是簽全家便利商店做為特約機構，以達到雙方通路共享，同時可相互委託作為收付資訊的整合跟傳遞，來免除商家必須要重新安裝端末機的作業與成本，「全盈支付」、「全支付」此策略聯盟的商業決策跟判斷，金管會予以尊重，不過要提醒兩家公司申請執照的期限。

童政彰說明，今年 6 月就許可「全支付」、「全盈支付」專營電子支付業務，許可函送達的日期在 6 月 28 日，據電支機構管理條例規定，這 2 家要在取得許可的 6 個月內，也就是 12 月 28 日前申請核發營業執照，到目前為止，2 家都還沒提出核照申請。依照規定，可以展延一次，只是不可超過 3 個月，因此，也就是說最慢須於明年 3 月 28 日提出核照申請。