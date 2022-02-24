台股爆量重摔 外資狂殺534億元 三大法人賣超611.16億元

俄烏開戰引發投資人恐慌，美股期指跌勢擴大，台股今 (24) 日午盤應聲跳水，電金傳全面倒地，台積電重摔逾 3%，影響指數約 186 點，大盤一度摜破半年線，終場大跌 461 點，收在 17594 點，三大法人合計賣超 611.16 億元，其中外資大舉提款 534 億元。

加權指數今天成交值爆出 4336 億元。觀察法人資金變動情形，外資連續第 4 天狂賣，今天狂殺 534.49 億元，累計 4 個交易日下來，外資已經賣超 1155 億元；投信力挺台股，加碼買超 49.78 億元，為連 18 買，護盤意味濃厚；自營商與外資同調，大舉賣超 126.46 億元。三大法人合計賣超 611.16 億元。

上市櫃今天將近 1900 檔個股下跌，權王台積電 (2330-TW) 重挫 3.36%，收全場最低 604 元，為去年底以來新低，單日市值蒸發 5445 億元，下滑至 15.66 兆元；聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、國巨 (2327-TW)、鴻海 (2317-TW)、瑞昱 (2379-TW) 等電子權值股，午盤後跌幅也逐漸加重。

航運族群今天交投相當激烈，華航、長榮航慘遭拋售，一度大跌 9%，貨櫃三雄盤中翻紅，但也不敵賣壓，下跌 2-4%；中櫃逆勢亮燈漲停，志信終場則勁揚 6%。金融、傳產也無力撐盤，午盤湧現大量賣盤，金控雙雄下跌逾 1%，其他傳產指標股如中鋼、統一、和泰車、南亞等賣壓均相當沉重。

在解封題材持續發酵下，觀光族群今天表現抗跌，鳳凰股價亮燈漲停，易飛網、山富、五福等旅行社股也勁揚逾半根漲停板，夏都、六福、富野、寒舍、雄獅等也都在盤上表現，但上市觀光指數不敵大盤賣壓，終場小跌作收。

值得注意的是，欣興 (3037-TW) 近來利多頻傳，繼合併旭德後，法說會也釋出樂觀展望，客戶預約訂單已下到 2027 至 2030 年，激勵今天股價逆勢走揚，一度大漲 5%，來到 254 元，改寫盤中新天價。