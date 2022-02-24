俄烏戰事空襲 台股暴跌461點收17594點 險守半年線

俄羅斯將對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，戰事一觸即發，引發投資人恐慌，隨著美股期指跌勢擴大，台股今 (24) 日午盤應聲跳水，電金傳殺聲隆隆，上市櫃將近 1900 家下跌，指數一度下探 17561 點，終場大跌 461.18 點或 2.55%，收在 17594.55 點，驚險守住半年線，成交值爆出 4336.86 億元。

櫃買指數終場下跌 3.06%，收在 211.97 點，成交值 778.58 億元。上市櫃成交值合計 5115.44 億元。

權王台積電 (2330-TW) 開低走低，終場大跌 3.36%，收 604 元全場最低，為去年底以來新低，市值下滑至 15.66 兆元，單日蒸發 5445 億元；聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、國巨 (2327-TW)、瑞昱 (2379-TW) 等崩跌 3-5%，其他包括鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等電子權值股，午盤後跌幅也逐漸擴大。

金融、傳產也無力撐盤，午盤湧現大量賣壓，金控雙雄下跌逾 1%，中信金重挫逾 3%；其他傳產指標股如中鋼、統一、和泰車、南亞等賣壓均相當沉重。

航運族群今天交投相當激烈，華航、長榮航午盤大跌 9%，但尾盤跌幅收斂，而貨櫃三雄盤中一度翻紅，終場也不敵賣壓翻黑，下跌 2-3%；中櫃逆勢亮燈漲停，志信則勁揚 6%。

值得注意的是，欣興 (3037-TW) 近來利多頻傳，繼合併旭德後，法說會也釋出樂觀展望，客戶預約訂單已下到 2027 至 2030 年，激勵今天股價逆勢走揚，一度大漲 5%，來到 254 元，改寫盤中新天價。

