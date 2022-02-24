〈俄烏衝突〉小摩：地緣緊張加劇大宗商品市場失衡風險 風險溢價恐飆高

摩根大通 (JPMorgan) 大宗商品策略師警告，隨著烏克蘭緊張局勢穩步升級，來自西方國家的制裁也會加強，考慮到俄羅斯對全球大宗商品市場的影響力舉足輕重，在很長一段時間內，所有大宗商品風險溢價恐進一步飆高。

小摩認為，地緣政治危機升級加劇大宗商品市場失衡的風險，就現階段來說，恐難以看到局勢降溫的那條路。

石油

小摩策略師 Natasha Kaneva 表示，即使在冷戰的高峰期，俄羅斯在石油供應方面仍扮演重要角色，她警告，若市場開始對情況出現變化的可能性進行定價，俄羅斯可能以限制石油出口作為報復手段。

根據小摩計算，一旦俄羅斯對歐美的石油出口連續四個月遭到干擾，布蘭特原油平均價格可能在第二季達到每桶 115 美元，第三季和第四季分別達 105 美元和 95 美元。

不過，小摩表示，即使雙邊關係惡化，俄羅斯仍致力於與歐美恢復伊朗核協議，這代表達成協議的日子可望在不久後到來，在伊朗擺脫美國石油制裁的情況下，可望為全球市場帶來約 1.8 億桶石油，幫助抵銷俄羅斯限制出口帶來的部分衝擊。

在俄羅斯衝突升級和伊朗核協議完成的情境下，小摩預估，布蘭特原油平均價格將在第二季達每桶 110 美元，第三季和第四季分別達 100 美元和 90 美元。

天然氣

為反映地緣政治風險升級，小摩將今年夏季荷蘭 TTF 天然氣價格預估值修正至每兆瓦時 (MWh)77.5 歐元，並警告，在地緣政治危機的衝擊下，天然氣恐怕無法避免供應中斷而出現的風險溢價。

在德國、美國相繼停止審查程序後，北溪二號 (Nord Stream 2) 天然氣管線的啟用遙遙無期，就歐盟與美國聲明來看，北溪二號天然氣管線無法自 2023 年開始運作的可能性正在增加。

根據小摩計算，若北溪二號無法從 2023 年開始運作，歐洲天然氣市場將會處在與液化天然氣 (LNG) 的永久競爭中，最終帶動價格繼續上漲。

基本金屬

小摩表示，庫存原本就很低的基本金屬，在供應中斷的情況下，幾乎沒有額外的緩衝空間。隨著中國需求即將強彈，地緣政治風險溢價提升，未來幾季將為基本金屬價格增添上漲動能。

小摩將第二季鋁價上調至每噸 3,550 美元，鎳價上調至每噸 26,500 美元，銅價上調至每噸 10,650 美元，鋅價上調至每噸 3,650 美元。

鈀金、白金

小摩警告，俄羅斯鉑族金屬供應中斷風險龐大。俄羅斯目前占全球白金供應量約 12%，占全球鈀金供應量約 40%，有鑑於此，小摩認為鈀金或將於未來幾個月大幅上漲。

小摩預期，第二季鈀金價格平均漲至約為每盎司 2,650 美元，白金價格平均上漲至每盎司 1,150 美元。

農作物

因地緣緊張局勢面臨價格上行風險的還有農作物市場，小摩表示，油價上漲將推升生質燃料的機會與生產成本，這也代表食物價格將變得更加昂貴。