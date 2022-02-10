〈疫情改變消費模式〉三級警戒更愛買！去年信用卡刷出3.1兆元歷史次高

金管會今 (10) 日公佈信用卡最新統計，去 (2021) 年即使因為新冠疫情升溫，政府首度祭出兩個月左右的三級警戒，但國人關在家中反而更愛買，推升全年刷卡金額衝高到 3.1 兆元，超越 2020 年的 3.02 兆元，創下歷史次高。

銀行局副局長林志吉表示，國人刷卡金史上高峰出現在 2019 年的 3 兆 2227 億元，2020 年為新冠疫情第一年，刷卡金額受衝擊跌破 3 兆元，不過，2021 年儘管有 5-7 月的三級警戒，但刷卡消費行為不減反升，信用卡頻率、次數雙雙增加，推升全年簽帳金額成長。

若只看最新統計的 12 月信用卡簽帳金額，單月刷出達 2949 億元，比 11 月的 2921 億元、增加 28 億元，林志吉表示，主要是繳納保費旺季，使簽帳金額增加，這部分增加 47 億元，包括北富銀、永豐銀行都呈現增加。

不過也有負向因素，11 月因為有雙十一、百貨週年慶等檔期，墊高了基期，這部分的刷卡力道單月就減少了約 40 億元，包括台新銀、中信銀、永豐銀此方面的消費在 12 月都下滑。

據金管會最新公布的信用卡業務統計，截至去年 12 月底止，共有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5,263 萬張，總有效卡數約 3,379 萬張，循環信用餘額約 1,012 億元；未到期分期付款餘額約 1,635 億元；當月簽帳金額約 2,949 億元，較上月份之 2,921 億元增加 28 億元；當月轉銷呆帳金額約 2.1 億元，逾期 3 個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）之比率平均為 0.13%。