〈欣興展望〉首季ABF載板維持滿載 客戶新需求要排隊到2027年

欣興 (3037-TW) 2021 年 ABF 載板出貨大增近 6 成，推升全年獲利衝高，總經理沈再生今 (23) 日在法說會上指出，ABF 載板需求持續成長，目前產能滿載，且客戶端要求預留產能越拉越長，目前提出需求的客戶，都要安排到 2027 年以後才能交貨。

沈再生說，欣興 2021 年 ABF 載板出貨成長 50-60%，其中載板營收 75% 是 ABF 載板，其餘為 BT 載板，今年目標資本支出 404 億元，其中有 80-85% 用於擴充載板製程，2023 年目前預估長天期資本支出 210 億元，其中有更有 90% 用於載板產能的擴充。至於新建置楊梅廠，產能也要到 2023 年才會滿載。

沈再生指出，欣興昨日決議合併旭德 (8179-TW)，旭德在新竹也有投資 32 億元新建廠計畫，但因是今年才動土，明年才會提供產能，是否在雙方合併之後，對旭德新廠進一步改為目前市場需求殷切的 ABF 載板生產，仍有待檢討，但目前旭德產能滿載，與欣興合併後，欣興現有的生產線也可調配支援。

至於欣興山鶯廠整建之後的新產能，欣興預計今年下半年開出，產品別待確定，在整體製程來看，高階 ABF 層數、面積持續增加，原有 ABF 載板的生產線也不可能挪用為 BT 載板生產線，所幸欣興合併旭德，加上新購入的桃園楊梅建廠用地，讓欣興在擴大 BT 載板生產或繼續加碼 ABF 載板產能，有較多的調整空間。

對於欣興今年首季營運，沈再生指出，載板去年第 4 季稼動率 70-75%，今年首季維持 70-75%，此水準已是滿載水位，PCB 的 HDI 稼動率去年第四季 85-90%，首季約 70-80%，傳統 PCB 稼動率將從去年第四季 80-90% 在今年首季略降至 70-80%，軟板產能利用率則約從去年第 4 季 75-80% 在今年首季降至小於 70%。