ABF載板需求強 欣興再加碼資本支出 明年衝358億元直逼今年水準

欣興董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)
欣興董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

高階 ABF 載板市場需求持續看旺，欣興 (3037-TW) 持續加碼資本支出，今 (16) 日通過增加明年及後年資本支出各 61.28 億元及 65.51 億元，合計增加 126.79 億元，此追加投資金額使明年資本支出規模，將緊追今年的 360 億元。

欣興持續加碼擴充包括 ABF、HDI 生產，原規劃從 2019 年到 2023 年資本支出總金額額共有 1049 億元，其中 85% 投資擴充 IC 載板，而今年資本支出 360 億元，將是近 5 年最高峰，但今天欣興決議增加 126.79 億元，使總投資金額型增加到 1175 億元，明年資本支出也由 297.3 億元增加到 358.58 億元，逼近今年水準。

欣興後續載板產能擴產規劃，可持續帶動營收與獲利繼續走揚，包括楊梅新廠 2022 年持續開出、2023 上半年滿載生產，山鶯 S1 廠預計 2022 年下半年恢復正常產出，山鶯新廠土建完成，光復新廠也已啟動土建。

欣興前三季稅後純益 82.26 億元，年增 1.41 倍，每股純益達 5.6 元；依欣興規劃，投資桃園揚梅新廠 300 億元是在台灣最大規模，今年下半年將導入 ABF 高階成熟產品。

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