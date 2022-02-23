〈台幣〉外資出口商對作 微貶收27.884元一周低點

俄烏關係進一步惡化，金融市場持續動盪，新台幣兌美元匯率今 (23) 日一度貶破 27.9 元關卡，隨著台股回穩，出口商也進場拋匯支撐匯價，帶動貶幅收斂，但外資賣超台股、偏匯出，終場微貶 0.4 分，收在 27.884 元，為一周低點，台北及元太外匯市場合計成交值 12.845 億美元。

台北股匯市昨天上演資金大逃殺後，新台幣兌美元匯率今天以 27.92 元低點開盤，貶 4 分，為去年 11 月上旬以來新低，不過，出口商把握月底最後幾個交易日積極拋匯，帶動匯價貶幅收斂，匯價一度攀抵 27.855 元，升 2.5 分。

新台幣兌美元匯率今天上沖下洗，終場以 27.884 元作收，小幅貶值 0.4 分，台北外匯市場成交值 8.83 億美元，元太外匯市場成交值 4.015 億美元。

美股周二全面下挫，但台股今天跟隨中、韓股市走揚，航運族群仍為多頭指標，大盤終場成功收復萬八、季線，上漲 86 點，收在 18055 點，外資持續賣超 121 億元，累計 3 天已狂賣 620 億元。

俄羅斯總統普丁宣布與烏東 2 個共和國建交，俄國上議院也一致通過在 2 地部署「維和部隊」，美法怒斥莫斯科片面行徑，取消與俄國外長會談，美國總統拜登已宣布對俄羅斯個人和金融機構祭出制裁，日本也加入凍結烏東 2 地資金及停發簽證。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.3%，歐元升值 0.38%，新加坡幣與人民幣分別升 0.29%、0.21%，日圓則重貶 0.3%，韓元小貶 0.08%，新台幣變動不大。