〈紐約匯市〉美宣布對俄祭第一波制裁 美元大致持平

在白宮宣布對俄羅斯祭出第一波制裁後，美元兌一籃子主要貨幣周三 (23 日) 幾乎持平，瑞士法郎和日圓等避險貨幣兌美元走貶。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 0.01% 至 96.07，盤中最高觸及 96.26，最低 95.84。

俄羅斯周二承認東烏克蘭頓內茨克 (Donetsk) 和盧甘斯克 (Lugansk) 獨立，並下軍隊進入維和，引發西方國家強烈譴責，英國、美國相繼對俄羅斯實施制裁，歐盟也誓言跟進。

美國總統拜登將俄軍進駐東烏克蘭的行動視為「入侵的開始」，下令對俄羅斯主權債務、兩大金融機構以及俄羅斯權貴實施第一波制裁，並警告，一旦俄羅斯若採取進一步入侵行動，美國可能對其實施更多制裁。

經濟數據面，IHS Markit 最新報告顯示，隨著新冠疫情的影響緩解，美國商業活動在 2 月恢復增速，對通膨的擔憂則使 2 月消費者信心連續 2 個月下滑。

歐元兌美元升 0.15% 至 1.1327 美元，英鎊兌美元貶 0.09% 至 1.3585 美元。英國央行 (BOE) 副總裁 Dave Ramsden 周二暗示將進一步收緊貨幣政策，預期未來幾個月將適度升息。

ING 分析師認為，表現良好的經濟數據加上對英國央行繼續升息的押注，正在限制英鎊的跌勢。

在拜登宣布制裁後，美元兌加幣匯率沒有太大起伏，截稿前幾乎持平。俄羅斯下令維和部隊進駐烏東地區後，布蘭特原油一度觸及每桶 96 美元，隨後回吐部分漲幅。

俄羅斯盧布兌美元匯率貶值 1.08% 至 78.8959。瑞士法郎和日元等避險貨幣下滑，美元兌瑞郎升 0.6% 至 0.9215 瑞郎，美元兌日圓升 0.25% 至 115.03 日圓。

截至台灣時間周三 (23 日) 約 6:00 價格：