Omicron變種病毒衝擊全球貨輪 航運困境恐加劇

據報導，Omicron 變種病毒正席捲全球貨輪，引發人們的擔憂。工作人員病例數激增，加上中國收緊對船隻的檢疫要求，可能會再度對供應鏈造成衝擊，進而加劇航運業的困境。

代表航運公司的國際海事雇主委員會 (IMEC) 執行長 Francesco Gargiulo 表示，隨著確診病例數倍增，疫情正衝擊全球範圍內的船隻。

旗下擁有約 16,000 名船員的中英聯運船舶管理公司 (Anglo-Eastern Univan Group) 單月就有 5 至 7 艘船隻出現染疫情況，相較去年每月僅有 1 至 2 艘。與此同時，威爾森通運 (Wilhelmsen Ship Management) 自 1 月以來，也已經傳出 4 艘船隻出現確診。

哥倫比亞船舶管理公司 (Columbia Shipmanagement) 執行長 Mark O"Neil 表示：「每艘船上都有確診病例，未來全球受 Omicron 衝擊的船隻數量肯定會增加，因為它傳染性高。儘管採取了預防措施，但情況仍然如此。」

儘管到目前為止，疫情是可控的，但確診病例數持續增加，給已經因疫情而緊張的供應鏈增加了新的壓力。從深圳、洛杉磯到鹿特丹的港口，都還在努力應對大排長龍的貨櫃船隻，而港口員工和司機的短缺更是雪上加霜。另外，中國港口的嚴格防疫限制也加劇了對供應鏈的衝擊。

根據 project44 的數據顯示，2021 年從中國到美國西海岸的平均貨運延誤情況，較上年同期增加了 114%，中國前往歐洲的航線則是增加了 172%。

威爾森通運執行長 Carl Schou 表示，船員疫苗接種率正在上升，有助於將確診症狀維持在輕微。船員在感染的幾天後會出現類似流感的症狀他說。隨著全球的開放，未來可能將面臨更大規模、更迅速傳播的 Omicron 疫情。