〈台幣〉股匯資金大逃殺 放量貶5分收27.88元

俄烏局勢惡化，引發亞洲股匯市資金大逃殺，新台幣兌美元匯率今 (22) 日跟隨亞幣走貶，儘管出口商月底有實質拋匯需求，但仍擋不住外資匯出，匯價最低來到 27.887 元，終場收在 27.88 元，貶 5 分，終止連 3 升，台北及元太外匯市場總成交值放大至 16.095 億美元。

台北外匯市場今天上午發生插曲，由於報價系統出包，導致路透、彭博等新台幣報價頁面無法即時顯示，交易員只能以人工電話詢價，午盤有驚無險順利度過，維持穩定的成交量，下午報價系統已經恢復正常，對整體匯市交易影響不大。

新台幣兌美元匯率僅強彈一天，今天受到烏克蘭分裂危機影響，以 27.862 元貶值開出，下午美元買盤勢力擴大，匯價一路貶至 27.887 元，貶值 5.7 分，力守 27.9 元重要心理關卡。

新台幣匯價終場收在 27.88 元，貶值 5 分，台北外匯市場交易金額 11.04 億美元，元太外匯市場交易金額 5.055 億美元。

俄羅斯總統普丁宣布承認烏克蘭東部兩個親俄分離主義分子掌控地區獨立，並以維和為由下令俄軍進駐，美國及英國宣布祭出首波制裁，西方盟邦紛紛譴責此舉侵犯烏克蘭領土完整，預期俄烏短期仍將維持動盪局面，避險美元走強，亞洲股匯市有壓。

亞股今天全面跳水，台股一度重摔 380 點，電金傳全盤盡墨，大盤終場跌幅收斂，下跌 252 點，收在 17969 點，仍失守月線、季線關卡，外資今天大舉提款 386 億元，累計 2 天下來，已狂賣近 500 億元。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數大漲 0.52%，歐元則重貶 0.68%，新加坡幣貶 0.27%，新台幣貶 0.18%，人民幣、韓元分別貶 0.07%、0.05%，日圓因具有避險性質逆勢升值 0.17%。