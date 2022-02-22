需求趨緩價格轉跌 去年Q4 NAND Flash產值季減2%

據 TrendForce 調查顯示，去年第四季 NAND Flash 位元出貨量僅季增 3.3%，銷售單價下跌近 5%，整體產業營收 185 億美元，季減 2.1%。

TrendForce 指出，主因為各項產品採購需求下降，市場轉向供過於求，導致合約價開始轉跌。去年第四季除 enterprise SSD 因上游零組件供應不足而供應受限，使價格小幅上漲外，其餘產品如 eMMC、UFS、client SSD 等均下跌。

從去年全年來看，TrendForce 表示，NAND Flash 下半年開始轉弱，但全年受惠疫情所帶動的遠距服務與雲端需求，營收表現仍較 2020 年顯著增長，產業營收 686 億美元，年增 21.1%。

展望今年第一季，TrendForce 表示，隨著淡季來臨，主要應用需求呈現衰退，加劇供過於求現象，帶動合約價進一步下跌，在價跌量縮下，預期產業營收將再下滑。

不過，TrendForce 指出，記憶體大廠鎧俠及威騰原料汙染事件，衍生對第二季 NAND Flash 市場的預期心理，供需情況在 2 月後可能出現改變，部分臨時加單及非以季度合約價議定的產品，將反映事件影響而漲價，有助減少首季 NAND Flash 產值衰退幅度。

