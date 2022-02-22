過半民眾每月訂購外送平均達6次 花費近2000元

連日冷氣團報到，不少消費者選擇美食外送卻也出現平台大爆單現象，顯示即便疫情趨緩，餐飲外送需求仍高度熱絡，據遠東集團 HAPPY GO 旗下市調顧問品牌 GO SURVEY 今 (22) 日公布最新餐飲外送消費報告發現，55% 民眾每月訂購外送平均達 6.1 次，平均每月花費 1985 元，且會再次訂購外送的占比仍持續增加中，而成長幅度最大的是 40 歲以上的熟齡世代。

GO SURVEY 調查發現，會訂購外送者超過 60%，其中 55% 民眾近一年曾使用過餐飲外送平台，平均每月訂購 6.1 次，平均每月花費 1985 元，更有高達 93% 者表示，未來願意續訂，而尚未使用過此等類型服務的消費者，則有 50% 以上表示未來想嘗試訂購。

GO SURVEY 進一步作世代的分析，發現 20-30 世代餐飲外送平台每月使用度達 62-69%，頻率達 6.8-7.4 次，而 40 世代每月訂購金額高達 2103 元最多。

而針對消費者需求分析，會選擇外送者以中餐 55% 和晚餐 72% 為最大宗，下午茶和宵夜時段需求則各占 20%，宵夜時段較去年更成長 3%。

若分析性別和年齡，女性較會因新鮮感而訂購外送，男性則多會在公司開會時叫外送，20 世代生活作息偏晚，多會在餐廳打烊後和在家看電影球賽打電動時叫外送，30 世代訂購外送的情境常因加班和照顧小孩時，而 50 + 世代則多較在不想做飯而訂外送。

此外，GO SURVEY 也觀察到，網購電商和外送等服務帶動「快經濟」趨勢，消費者期待網購 (預訂 / 宅配) 能一周內到貨，而生鮮肉品及零食乾貨更被期待能 4 天內能送達；至於餐飲的期待時間，餐飲外送 (24.8 分鐘) 較內用 (16.7 分鐘) 僅願意多等待 8 分鐘，此顯示消費者宅在家也不願意等太久。

GO SURVEY 認為，在網購和外送的服務發展日趨成熟穩定下，未來到貨速度和差異化商品或服務，將成下一波需求差異化關鍵。

至於外送平台未來還有哪些商機，GO SURVEY 從調查中也發現，飯店美食、景點伴手禮店和米其林餐廳，成未來外送期待首選。

GO SURVEY 美食外送平台調查，於去年 12 月 28 日至今年 1 月 24 日進行線上網路調查，受訪者為 18-70 歲的 HAPPY GO 卡友，共回收 784 份有效樣本。