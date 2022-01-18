7-ELEVEN首創超商界「便利快超市」店型 搶生鮮外送版圖

統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (18) 日宣布推出全新商業模式，領先同業開「便利快超市 OPEN NOW」，新型態門市將串接外送服務以拓展生鮮雜貨商機，力拚將 7-ELEVEN 打造成離消費者最近的生鮮雜貨補給站。

7-ELEVEN 便利快超市主打 24 小時外送服務、門市倉庫即衛星倉儲、冷凍與生鮮蔬果倍增等三大策略，提供消費者小包裝生鮮、簡速烹調、即時即煮等輕料理。

7-ELEVEN 觀察，現代小家庭、個人偏好購買小份量冷凍魚肉生鮮，以簡單料理的方式在家輕自煮， 因此，7-ELEVEN 持續聚焦開發小規格冷凍生鮮產品，去年擴大設置嚴選鮮物素材專區，並與安永鮮物合作，增加冷凍櫃與海島櫃販售各式冷凍生鮮，同時，與台塑蔬菜結盟推動生鮮蔬菜專區，門市已達 900 家以上。

此次 7-ELEVEN 推便利快超市，首家概念店位於台北市士林區，採前店後倉設計實體店鋪，從賣場陳列、倉儲空間到冷凍冷藏設備均較一般門市擴增 4 倍，商品選擇超過 3000 款，並提供 5 公里內 24 小時雙外送平台服務。

統一超強調，未來將持續依商圈需求，優化並擴散便利快超市服務，擴大搶攻線上線下生鮮雜貨銷售版圖。