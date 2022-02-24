臺鹽捐萬瓶海洋鹼性離子水 與大甲媽「同心」守護健康平安

臺鹽 (1737-TW) 公司 24 日和大甲鎮瀾宮合作舉辦好水祈福過爐儀式，宣布捐贈 3 萬瓶「台鹽海洋鹼性離子水」作為活動用水，更加碼 200 箱「台鹽小分子海洋活水」贈予大甲鎮瀾宮兒童家園，用「平安無可取代」的好水傳遞健康與祝福。

被喻為世界三大宗教盛事之一的大甲媽祖國際觀光文化節即將展開，而「台鹽海洋鹼性離子水」也連續 9 年獲大甲媽指定為活動用水。

今年「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」主題「同心」，長達九天八夜遶境即將於 4 月 8 日啟程。祈福儀式現場由臺鹽董事長吳容輝和鎮瀾宮董事長顏清標攜手將「台鹽海洋鹼性離子水」大甲媽祖授權祈福版過爐庇佑，吳容輝董事長表示，此節慶蘊含深層豐富的庶民文化，臺鹽力挺文化傳承，要用最接地氣的方式，以純淨好水隨行媽祖鑾轎行腳天下，為民眾補水補體力，傳遞媽祖慈悲庇佑，「同心」守護國人健康幸福生活。

臺鹽指出，甫獲 2022「國際風味評鑑 - 風味絕佳 2 星大獎」的「台鹽海洋鹼性離子水」，已連續 9 年獲選為大甲媽祖遶境「平安無可取代」正統指定用水，其優質口感與品質，深獲信眾喜愛！今年兩款瓶標設計特別加入媽祖及福虎等元素，呈現媽祖親和庇佑形象，並專程過爐，請媽祖賜福加持，保佑喝好水健康平安、神運加倍! 臺鹽公司也善盡企業社會責任，持續支持文化資產保存與推廣，深耕企業與在地連結!

此外，臺鹽將在 3 月舉辦的「萬眾騎 Bike」、「大甲媽 Bobi Run」路跑活動中設攤，並帶來旗下最夯的鎮瀾宮授權 Q 版大甲媽祖祈福瓶「台鹽海洋鹼性離子水」為大家增添能量！不只在遶境時能喝到，3 月 9 日起在全台家樂福、小北百貨、楓康超市、MOMO 購物網將限時限量全面舖貨，也提供無法參加遶境的民眾有買有保庇的選擇。邀請民眾至台鹽海洋鹼性離子水粉絲頁憑發票號碼留言好康抽現金! 另外到家樂福買任一組 850ML(4 瓶裝) 海洋鹼性離子水，即贈限量媽祖 L 型紀念夾、登入家樂福 FB 留言並按讚分享即有機會抽中大甲媽祖紀念品。

歡喜同心迎媽祖! 全國機能水市佔率第一的「台鹽海洋鹼性離子水」於全台各大通路熱銷中，欲知商品訊息、2022 年大甲媽祖文化節授權紀念瓶販售和相關活動資訊，請瀏覽臺鹽官網 www.tybio.com.tw、FB 粉絲團 facebook.com/taiyenwater、LINE 官方帳號 bit.ly/3LEqWBn，或洽客服專線 0800-230-990。