全家FamiSuper超市店亮相 搶生鮮外送版圖 今年目標開15家

隨著各大超市展店、發展外送服務來勢洶洶，超商業者全家 (5903-TW) 今 (16) 日全新店型「FamiSuper 超市店」亮相，首波在台北東區和新竹竹北開出 2 家據點，並攜手 foodpanda 和 LINE 購物嚴選快送服務，宣示進軍生鮮外送版圖，全家目標，今年全台 FamiSuper 超市店數將達 15 家，估可帶動單店來客和業績成長 1-2 成。

全家指出，據東方線上調查，疫情帶動國人宅居開伙比例攀升，而選擇回家吃晚餐的民眾高達 90%，且疫情爆發後生鮮蔬菜業績翻倍、冷凍調理食品業績年增 30%，尤其可快速料理且健康質優的食品熱銷，因此，有別於外部超市，FamiSuper 超市店以 2-3 人的一餐份量為主要規格，並將冷凍商組中即食覆熱型商品的比例拉高至超過 8 成。

全家進一步指出，FamiSuper 超市店不同於過去深入社區推出的超市型超商店鋪，設置有專屬超市空間，明確區隔超商和超市的商品。

而 FamiSuper 超市店一口氣導入近 500 款產品，包括冷凍肉品、冷凍即食調理品、生鮮蔬菜、水果、蛋品、乳品、優酪食品、小菜點心、調料品、休閒食品、日常乾貨和酒品等 12 大品類，並嚴選多個具履歷認證的優質品牌，如玉美嚴選、永豐餘、天和鮮物、究好豬等，全力搶攻單身小資族或是小家庭客群。

而在外送服務蓬勃發展之際，FamiSuper 超市店也搭配二套外送系統，包括 foodpanda 和 LINE 購物嚴選快送服務，強打 24 小時外送到府，宣示藉此搶進生鮮外送版圖。