義隆去年每股賺17.64元 擬配息13.5元同創新高

觸控晶片廠義隆 (2458-TW) 今 (22) 日召開法說會，去年稅後純益 51.03 億元，年增 57.2%，每股純益 17.64 元，創新高，董事會並決議擬配息 13.5 元，同寫新高紀錄。

義隆去年第四季營收 41.62 億元，季減 16.3%，年減 10.4%，毛利率 49.4%，季減 1.6 個百分點，年增 2.4 個百分點，營益率 27.2%，季減 6.4 個百分點，年減 2.2 個百分點；稅後純益 13.21 億元，季減 3%，年增 10.63%，每股純益 4.64 元。

義隆去年營收 183.28 億元，年增 21.4%，毛利率 49.7%，年增 3 個百分點，營益率 30.9%，年增 3 個百分點；稅後純益 51.03 億元，年增 57.2%，每股純益 17.64 元。

義隆電董事會決議去年盈餘每股配發 13.5 元現金股利，若以今日收盤價 175.5 元計算，現金殖利率達 7.69%。此外，為因應投資人需求，義隆電也決議一年配息兩次，預計下半年開始實施。

展望第一季，義隆電指出，進入消費性電子傳統淡季，加上工作天數較少，估營收約 40-42.8 億元，相當於季減 4% 至季增 1%，毛利率略降至 46.5-48.5%，營益率估 24.8-27.8%。

義隆電董事長葉儀皓表示，據研調機構預估，今年筆電市場出貨量幾乎不會成長，但 Win11 導入更多人機介面，有助出貨表現，下半年產能取得情況會較佳，今年營收力拚較去年小幅成長。

